Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан написал на своей странице пост со словами "Не дождетесь!" Вероятно, таким образом он ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что он заразился коронавирусом.

"Не дождетесь!!! Я еще не раз Вас ...", - написал Богдан и опубликовал в Facebook свое фото, на котором он выглядит вполне здоровым.

Ранее на днях Андрей Богдан публиковал в соцсети показавший отрицательный результат тест на коронавирус.

Однако СМИ со ссылкой на источники сегодня сообщили, что такой пост он разместил для отвода глаз, а на самом деле экс-глава Офиса президента все же подхватил коронавирус на отдыхе в Куршевеле. Также якобы заболела и его бывшая девушка Анастасия Сличная.

Ранее "Страна" писала, как депутаты и тусовщики привезли коронавирус в Украину из французского Куршевеля. Среди прочих, там отдыхал и Богдан.