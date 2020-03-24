В Киевсовете в четверг собираются пересмотреть бюджет города на 2020 года в связи с коронавирусом.

Об этом сообщил депутат Михаил Будилов на своей странице в Facebook, во вторник, 24 марта.

"Основная причина - уменьшение поступлений в связи с пандемией и принятием парламентом новых законов. Кличко предлагает сократить бюджет по общему фонду на 1,394 млрд гривен, а по специальному на 221,38 млн гривен", - написал он.

При этом расходы бюджета будут увеличены на 3,076 млрд гривен по общему фонду и сокращены на 372 млн гривен по специальному.

"Расходы уменьшаются на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и спортивной отрасли, реконструкцию парков и скверов, приобретение социальных квартир, строительство дорог и освещения", - написал Будилов.

Согласно бюджету на 2020 год, доходы Киева установлены на уровне 58,76 млрд гривен, расходы - 58,83 млрд гривен.

Фото: Facebook/Михайло Буділов

Напомним, всего в столице подтверждено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, Кличко закроет въезд и выезд из Киева в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.