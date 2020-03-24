В Черновицкой области коронавирус выявлен у шестерых детей, оказавшихся в числе 13 заболевших, у которых Covid-19 выявили 24 марта. Медики оценивают их состояние, как не тяжелое. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя главы Черновицкой ОГА Наталью Гусак.

"Вообще все дети, больные коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на Covid-19, у них есть температура. А у тех детей, у которых подтвердился вирус, уже нет повышенной температуры. Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме ", - рассказала Наталья Гусак.

По ее словам, четверо из заболевших детей госпитализированы, а двое проходят амбулаторное лечение дома.

"Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие дети - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтверждено Covid-19", - добавила чиновница.

Напомним, по последним данным, в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Трое заболевших скончались. Один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии из больницы выписали пациента, с которого началась вспышка коронавируса в Ломбардии.

Также мы сообщали, что у инфицированного коронавирусом украинца экспресс-тесты 4 раза не заметили заражение.