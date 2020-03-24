Польские власти запретили гражданам собираться больше чем по двое в рамках борьбы с коронавирусом в стране. При этом на похоронах и свадьбах разрешается присутствовать не более чем пяти гостям.

Эти меры анонсировал премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским, передает RMF24.

Глава польского правительства отметил, что ограничения будут действовать с 24 марта по 11 апреля.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польше дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса", - заявил Моравецкий.

Премьер сообщил о введении новых ограничений на свободное перемещение граждан. "Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку", - сказал премьер. Также новая мера не касается людей, которые не могут позволить себе работать из дома и волонтеров, помогающих людям, не способным самостоятельно сходить в магазин или за лекарствами.

"Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы", - добавил Моравецкий.

Стоит отметить, что по последним данным в Польше зафиксировано 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Летальных случаев - 9, выздоровел один человек.

Напомним, что недавно эвакуированный из Польши украинец заявлял о необязательности карантина для него, так как по его мнению, коронавирус опасен только для людей пожилого возраста. Однако после критики пользователей соцсетей, парень все-таки отправился в самоизоляцию.

Ранее мы писали, что в Украине количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции подбирается к сотне. В стране 97 инфицированных, трое скончались, он человек вылечился.