В одном из жилых комплексов Киева, люди, которые находятся в самоизоляции, коллективно исполнили гимн Украины. Так они присоединились к мировому флешмобу.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Как утверждается в подписи к ролику, в акции приняли участие жители "Комфорт Тауна", дома 13к. Таким образом киевляне продолжили традицию пения в своих домах, начатую гражданами европейских стран, которые находятся в условиях карантина.

На записи видно, что из окон выглядывают люди и начинают петь. Слышны несколько голосов. Сколько людей приняли участие в флешмобе, неизвестно. В конце записи автор ролика замечает: "Вместе мы – большая сила".

Видео: YouTube/Denis Stanislavskiy

Напомним, ранее итальянцы, вынужденные сидеть дома, вышли на балконы многоэтажек и стали петь и танцевать.

Тем временем Кличко призвал МВД усилить контроль за соблюдением карантина киевлянами.