Всемирная организация здравоохранения фиксирует заметное ускорение распространения коронавируса в США, таким образом эта страна может стать новым эпицентром Covid-19.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

По данным ВОЗ, 85% заражений, которые произошли за последние сутки, были в странах Евросоюза и США. 40% из них - непосредственно в Штатах.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев в США. Там очень большая вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал", - сообщила Харрис, отвечая на вопрос, могут ли США стать новым эпицентром коронавируса.

На данный момент США занимают третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 15:30 24 марта, в этой стране зафиксирован 46 481 случай инфицирования, из которых 593 человека умерли. При этом до сих пор не сообщалось о людях, которые выздоровели.

Напомним, что главный хирург США рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.

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