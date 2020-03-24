В Киеве в разгар карантина закрыты железнодорожный и автовокзалы, однако по-прежнему работают нелегальные частные перевозчики, которые, вопреки запретам, осуществляют рейсы в другие области Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, Центральный железнодорожный вокзал в Киеве живет непривычно спокойной жизнью: платформы не переполнены пассажирами, центральный вход и подземный переход закрыты, не слышно объявлений о прибытии или отправке поездов (с 18 марта "Укрзализныця" отменила все поезда).

Фото: "Страна"

На остановке у здания вокзала всего несколько пассажиров. В подъехавшем троллейбусе - сотрудники полиции и "Муниципальной стражи".

Фото: "Страна"

Магазины и кофейни в округе закрыты, не работает MacDonalds. Но возле него можно увидеть с десяток людей с чемоданами: они ждут частных перевозчиков, которые нелегально осуществляют рейсы между городами.

Фото: "Страна"

"В интернете увидел объявление, что до Житомира можно доехать за 400 гривен, ранее такой билет стоил 100-120 грн", - рассказал журналисту "Страны" молодой парень, ожидающий автобуса.

Фото: "Страна"

По словам перевозчиков, до Винницы билет сейчас стоит 800 гривен, а до Днепра - 1200 грн. Автобусов совсем немного: 4-5. Они забирают пассажиров и сразу же уезжают. Работают тихо, не привлекая внимания: нет привычных зазывал, которые ищут клиентов, нужно самому спрашивать. А вот автостанция "Киев" рядом с железнодорожным вокзалом закрыта.

Фото: "Страна"

Центральный автовокзал Киева также непривычно пуст: кассы не работают, автобусы не ходят. За 20 минут, проведенные там, корреспондент "Страны" не увидел и частных перевозчиков.

Фото: "Страна"

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что закроет въезд и выезд из столицы в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.