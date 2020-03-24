В итальянской Павии из больницы "Сан Маттео" выписали 38-летнего жителя города Кодоньо, ставшего "пациентом №1", с которого и началась вспышка коронавируса в Ломбардии. ОБ этом пишет Ansa.

Мужчину зовут Маттиа, он был госпитализирован вечером 19 февраля в больницу города Лодиджани, а затем его в крайне тяжелом состоянии перевели в реанимацию больницы Павии. Самостоятельно дышать он начал 9 марта.

После своей выписки из больницы "пациент №1" записал аудиообращение и призвал людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Трудно сказать, что со мной произошло, я помню госпитализацию, я был 18 дней в реанимации, а затем в инфекционном отделении, где я начал контактировать с реальным миром и опять самостоятельно дышать", - рассказал Маттиа.

Он считает, что ему очень повезло оттого, что его вылечили и заявил, что профилактика необходима для того, чтобы не распространять инфекцию.

"Я хочу забыть этот трагический опыт и вернуться к нормальной жизни", - заявил мужчина.

Известно, что в течение ближайших дней супруга Маттиа должна родить ребенка. А отец "пациента №1" скончался на прошлой неделе, он проживал в одном из городов Ломбардии, которые в начале оказались в центре эпидемии.

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