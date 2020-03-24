Спустя две недели работы на посту главного прокурора Киева, ранее люстрированный Сергей Юлдашев был понижен в должности.

Об этом сообщила глава Офиса Генпрокуратуры Ирина Венедиктова, передает издание "Украинские новости".

Так, Генпрокурор утверждает, что назначение Юлдашева было незаконным и сейчас он занимает должность обычного прокурора.

"Его восстановили по решению суда, но поскольку его полномочия как прокурора Киева закончились в июле 2019 года, эти полномочия были прекращены. После этого, врио генпрокурора Чумак 6.03 назначил его на должность, но в связи с тем, что он подпадает под закон "Об очищении власти" и находится в реестре люстрованых (по сегодняшний день), его назначение было незаконным, поэтому и отменено", - отметила Венедиктова.

Стоит отметить, что решение Генпрокурора противоречит вердикту Днепропетровского окружного админсуда, который признал увольнение Юлдашева в 2015 году незаконным.

Напомним, что предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка перед своим увольнением переназначил люстрированного 2014 году старшего советника юстиции Александра Яся в должности заместителя прокурора Черниговской области.