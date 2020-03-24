Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил перенос Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с угрозой распространения коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021-го и сохранят свое название - Олимпийские игры 2020 года.

Об этом говорится на сайте МОК во вторник, 24 марта.

В сообщении передаются подробности телефонной конференции, в которой участвовали президент МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд других чиновников страны во вторник, 24 марта. Она прошла в дружественном и конструктивном ключе, в ходе обсуждения стороны высказали общее опасение из-за ситуации с коронавирусом.

Руководствуясь информацией от Всемирной организации здравоохранения, лидеры решили отложить проведение Игр. При этом олимпийский огонь на время отсрочки останется в Японии, его эстафету, которая была намечена 26 марта, тоже отсрочили. Кроме того, соревнования сохранят свое нынешнее название - Олимпийские игры 2020 года.

Напомним, что в Японии объявили о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год. Об этом сообщил сообщил сам Абэ. Его предложение Бах поддержал "на 100 процентов". Сроки проведения Игр на данный момент остаются неизвестными. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

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