Позавчера Украина купила в Китае партию медицинской продукции для борьбы с коронавирусом. Китай стал единственным государством, которые поставил нам медицинские маски, тесты на covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких. То есть все то, чего нам не хватало.

Этой поставки нам, конечно, и сейчас на все не хватит. Но кроме Китая нам больше не помогло ни одно государство. Речь в частности о наших официальных союзниках - Евросоюзе и США.

Стремление в ЕС и НАТО записано в украинской конституции. Ради евроинтеграции был организован Майдан, за которым последовала война. Однако как только случилась беда с коронавиурсом, Запад Украине не помог. А реальная помощь пришла с Востока. Да еще и от страны, где официальной идеологией является запрещенный в Украине коммунизм.

"Страна" разбиралась в этой ужасной зраде.

Кто помогал Украине раньше

До китайского самолета Украине главным образом подставляли плечо международные организации

24 февраля, еще до выявления первого официального случая заражения в стране, ВОЗ передала Украине партию тест-систем на три тысячи реакций для проверки 950 человек. Речь идет не о быстрых экспресс-тестах, которые выявляют антитела к вирусу в организме, а о реагентах для лабораторий, позволяющих определить наличие РНК вируса (ПЦР).

Первая партия тест-систем от ВОЗ. Фото: Минздрав

10 марта, после того, как 3 марта подтвердился первый случай Covid-19 в Украине, власти Черновцов обратились с просьбой о помощи к ВОЗ. 12 марта Черновицкая областная клиническая больница получила гуманитарную помощь. Это были средства индивидуальной защиты врачей: респираторы, очки, дезинфекционные препараты.

18 марта Центр общественного здоровья сообщил, что Украина получила от ВОЗ вторую партию тест-систем для проверки на коронавирус. Наборы содержали пять тысяч реакций – этого количества хватит для проведения анализов у 1600 человек.

23 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ожидается гуманитарная помощь от Красного Креста, в которй будут дополнительные товары в связи со вспышкой коронавируса.

"Международный комитет Красного Креста готов отправить груз в Украину, который начал формироваться некоторое время назад. Но на фоне развертывания пандемии коронавируса были найдены еще дополнительные товары", – сказал Кулеба.

Он добавил, что груз уже сформирован и сейчас решается, каким образом доставить его в Украину. Подробности о том, что это за груз министр не раскрыл.

Сейчас в ООН разрабатывают план помощи Украине на 58 миллионов долларов. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, это будут две программы с бюджетами около 38 и 20 миллионов.

Первый план направят на помощь в закупке оборудования и лекарств, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в Украине. Второй план предусматривает поддержку украинцев на востоке Украины.

А что же Запад?

По коронавирусу никакой поддержки от стран Запада нет.

Правда, украинские власти ведут переговоры с МВФ о финансировании, чтоб снизить негативный экономический эффект от тотального карантина.

Но это деньги в долг, которые, естественно, нельзя будет направить непосредственно на закупку лекарств, тестов или масок (большая часть поступивших средств, если они вообще поступят, пойдет в резервы НБУ для поддержания гривны).

Одолжить денег могут и в Европе. 24 марта в Минрегионе сообщили, что Европейский инвестбанк займет Украине 40 миллионов евро. Эти деньги как раз пойдут на покупку медоборудования. Кредит будет предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины". Он был открыт в 2014 году.

Конкретно от западных стран помощи на коронавирус не поступило.

Посылка из Китая

23 марта в Украину из Китая, где уже прошел пик заболеваемости Covid-19, прибыла первая партия медицинского груза.

Это поставка за деньги. Но в нынешних условиях, когда товар в дефиците, и за него дерутся мировые столицы, он равносилен гуманитарной помощи.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением.

Ранее Владимир Зеленский называл такие цифры по "посылке из Китая": 10 млн высокоточных лабораторных тестов (те самые ПЦР); 10 аппаратов ИВЛ; 1 млн масок; 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тысяч экспресс-тестов;

10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.

Сколько чего прибыло 23 марта в Офисе президента не сообщили. Конкретика была только по экспресс-тестам - 250 тыс из заявленных 400 тыс.

При этом в ОП сообщают, что будут и другие рейсы из Китая, а поступивший груз - это лишь первая партия.

То есть пока КНР стал единственной страной, которая протянула руку помощи Украине, да и другим странам, страдающим от пандемии.

На этот счет в Италии уже ходит карикатура. На ней Китай, Россия и Куба протягивают итальянцам руку помощи, тогда как ЕС ворует их маски (речь идет о нашумевшей истории с тем, как Чехия присвоила предназначенные для итальянцев маски).

Примерно в том же духе многие обсуждают происходящее и в Украине.

"А когда ожидается посадка самолёта, который привезёт нам маски, тесты и аппараты искусственного дыхания от наших "главных друзей и партнёров" (слова Зеленского в беседе с Трампом) из США?

Не слышали?", - иронизирует журналист Юрий Ткачев.

"Это флаг Китая.

А руководит этой великой страной Коммунистическая партия Китая.

Именно Китай предоставляет нам сейчас помощь в борьбе с эпидемией. Которую, похоже, уже победил у себя.

Все вятровичи и прочие декоммунизаторы! Ни в коем случае не используйте китайские тесты и маски! Они же коммунистические!", - пишет журналист Алексей Романов.

"Друзья познаются в беде, какая простая народная мудрость работающая всегда.

Наблюдаю как члены Евросоюза "помогают" друг другу, смотрю как Франция недавно запретила отправку масок в Британию, как Германия запретила передавать Италии медикаменты и все необходимое для борьбы с вирусом, наблюдаю как Чехия тырит гуманитарную помощь коммунистического Китая, предназначенную для Италии, очень познавательно.

В этом весь Евросоюз, только шкурные интересы, только бизнес, одного не могу понять, что Украина забыла в таком Евросоюзе? Зачем у нас в Конституцию записали путь в это царство радушных шулеров и наперсточников?

После всего что произошло, какое нафиг НАТО с Евросоюзом? Передайте Зеленскому чтоб срочно ехал в Пекин, решал вопросы, и декоммунизацию пулей отменял...", - советует бывший политзаключенный Дмитрий Василец.