В Тернопольской области у второго инфицированного коронавирусом четыре экспресс-теста показали негативный результат. Подтвердить болезнь у мужчины удалось только лабораторным путем. Об этом пишет издание Думай.

Известно, что это житель Монастырского района. Он находится в инфекционном отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Мужчина родом из села Ковалевка, ему 68 лет. Состояние больного тяжелое.

Напомним, что в Украине зафиксирована уже почти сотня случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Горбенко сообщил, что тест показал у него коронавирус, он сидел в Раде рядом с Арахимией и Корниенко и неподалеку от Порошенко.

Также мы сообщали, что в аннексированном Крыму зафиксировали шесть новых случаев коронавируса.