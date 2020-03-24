Киевские власти по инициативе мэра города Виталия Кличко приняли решение отключить отопление в школах и детских садах с 25 марта.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондрыивский.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми . Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах.

В ситуации, когда убытки города связаны с борьбой против коронавирус могут составить более миллиарда гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - заявил он.

В пресс-службе КГГА заявили, что это решение является обоснованным и взвешенным. Этот шаг позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Мондриевский отдельно отметил, что на время противоэпидемических мероприятий столичная власть особое внимание уделяет обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

Скриншот: Facebook/КГГА

Отметим, обычно централизованное теплоснабжение прекращают, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов тепла.

В Украине объявлен карантин с 12 марта до 3 апреля – но его могут продлить в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас садики, школы и ВУЗы закрыты, а движение городского и междугородного пассажирского транспорта прекращено.

Также мы писали, что в Минздраве Украины допустили ужесточение карантинных мер.