Минздрав распорядился приостановить плановые операции и госпитализацию пациентов в украинских больницах в рамках подготовки медучереждений к приему зараженных коронавирусом.

Соответствующее постановление №698 было опубликовано на официальном сайте министерства здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что все плановые операции приостановлены исключительно на время действия карантина в Украине.

Так, согласно постановлению, медучереждения страны должны:

обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;

принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины);

обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;

обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме.

Минздрав также утвердил перечень неотложных и срочных операций и госпитализаций, которые могут проводиться на период карантина. Среди ниъ:

оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановые операции, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.

В то время как к наплыву пациентов готовятся украинские медучереждения, Киевский крематорий объявил о планах провести капитальный ремонт.

Ранее мы сообщали о планах Минздрава задействовать студентов-медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией в Украине. Ожидается, что молодые специалисты будут проводить пациентам тесты на Covid-19.