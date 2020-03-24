В январе-феврале текущего года, когда коронавирус уже активно распространялся по миру, из Украины экспортировали медицинские товары для противодействия Covid-19 на сумму 15,2 миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные экспертной организации StateWatch.

"Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на 34,2 миллиона долларов США. Такая аномалия увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 миллионов долларов США за 246,3 тонны в январе до 9,1 миллионов долларов за 394 тонны в феврале", - сообщил председатель экспертной организации Глеб Каневский.

В феврале из Украины в больших объемах экспортировали такие средства индивидуальной защиты:

защитные очки: 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;

респираторы: 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;

медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;

медицинские халаты – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов;

нитриловые перчатки (389 тысяч пар),

медицинские перчатки (216 тысяч пар),

лабораторные костюмы (30,2 тонны),

антисептик (46,3 тонны).

Инфографика: statewatch.org.ua

Напомним, правительство Алексея Гончарука подозревают в халатности из-за того, что, несмотря на предупреждение СНБО оно не запретило экспорт средств индивидуальной защиты в феврале.

Также мы писали, что в Украине запретили экспорт медицинских масок и других противоэпидемических товаров только в начале марта.