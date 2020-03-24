В магазинах, деятельность которых была ограничена на период карантина, значительно упали объемы безналичных продаж за последнюю неделю. В частности, в ювелирных - на 76%, в магазинах одежды и обуви - на 61%, и в магазинах косметики - на 51%.

Об этом свидетельствуют данные Приватбанка, опубликованные во вторник, 24 марта.

Как отмечается, объемы эквайринга в кафе и ресторанах также снизились - примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома — на 38%, а на АЗС — на 17%.

В пресс-службе банка добавили, что на период карантина Приватбанк не будет начислять комиссию за использование POS-терминалов торговым предприятиям, ушедшим на карантин.

Ранее Ощадбанк временно отменил ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для микро-, малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.

Как сообщалось, Приватбанк продлил украинцам карты для выплат из-за карантина по коронавирусу.

Также мы писали, что Приватбанк переводит продажу валюты в онлайн.