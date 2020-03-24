Украинцы на 76% уменьшили покупки ювелирных изделий и на 61% - одежды и обуви - данные Приватбанка
В магазинах, деятельность которых была ограничена на период карантина, значительно упали объемы безналичных продаж за последнюю неделю. В частности, в ювелирных - на 76%, в магазинах одежды и обуви - на 61%, и в магазинах косметики - на 51%.
Об этом свидетельствуют данные Приватбанка, опубликованные во вторник, 24 марта.
Как отмечается, объемы эквайринга в кафе и ресторанах также снизились - примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома — на 38%, а на АЗС — на 17%.
В пресс-службе банка добавили, что на период карантина Приватбанк не будет начислять комиссию за использование POS-терминалов торговым предприятиям, ушедшим на карантин.
Ранее Ощадбанк временно отменил ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для микро-, малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.
Как сообщалось, Приватбанк продлил украинцам карты для выплат из-за карантина по коронавирусу.
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