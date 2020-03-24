Во вторник, 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также руководство Минздрава провели телемост с ведущими китайскими врачами, которые поделились опытом борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Представители китайской стороны рассказали, что ключевыми факторами, которые помогли успешно побороть вспышку коронавируса в Китае стали профилактика, контроль и лечение. Так, в городе Чунцин ранее насчитывалось 600 инфицированных коронавирусом, сегодня зафиксировано только 2 пациента с Covid-19.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Об этой онлайн-встрече в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, телемост проходил посольстве Китая, в мероприятии участвовал посол Китайской Народной республики Фан Сяньжун.

"В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим. Коронавирус стал вызовом номер один для всего мира. Объединение усилий наиболее важно для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, опыт китайских врачей будет особенно нужен украинцам в ближайшие 2 недели. Сообщается, что что телемосты между врачами проходить на более регулярной основе в рабочем порядке

Скриншот: t.me/PM_Shmigal

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за сегодняшними событиями в Украине, связанными с коронавирусом: число заболевших в Украине подбирается к 100.