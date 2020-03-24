Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах из-за карантина, связанного с коронавирусом: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

Об этом говорится в сообщении комитета.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь", - заявляют в АМКУ.

Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.

Напомним, что Кличко просит Антимонопольный комитет проверить рост цен во время карантина в Киеве.

Также мы писали о том, что в АТБ заявили о повышении цен на продукты и товары первой необходимости из-за карантина.