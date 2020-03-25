36-летний рэпер Тимати во время эпидемии коронавируса и карантина улетел отдыхать на Мальдивы. И пока его коллеги призывают оставаться дома и следовать рекомендациям экспертов, артист с единомышленниками занимается серфингом. Там у него проходят занятия с тренерами и практика на волнах.

Тимати на Мальдивах, фото: instagram.com

Свою семью музыкант оставил в Москве и даже пропустил из-за поездки шестилетие дочки Алисы, которое, впрочем, все равно не стали отмечать из-за COVID-19.

Как пишет, "Экспресс-газета", на Мальдивах рэпер поселился в небольшом бунгало, построенном на сваях прямо в океане. Передвигается по побережью артист на велосипеде, который паркует рядом с домиком, и вообще, судя по опубликованным кадрам в его Instagram, откровенно кайфует на курорте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Black Star (@timatiofficial) 21 Мар 2020 в 11:32 PDT

Помимо серфинга Тимати еще занялся глубоководным погружением без специального снаряжения. Рэпер рассказал, что, задерживая дыхание, опускается на 17 метров в глубину.

Как писала уже "Страна", в Украину COVID-19 приехал в том числе и с курорта Куршевель во француских Альпах. По данным Минздрава, несколько человек, которые прилетели оттуда после 8 марта - заразились. Среди них был и Сергей Шахов, депутат из группы "Довіра", у которого медики 19 марта диагностировали коронавирус и он сейчас находится в Александровской больнице.