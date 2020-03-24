Прямо во время разгара коронавирусной пандемии и увеличения количества зараженных в Украине, руководство Киевского крематория ищет подрядчика для капитального ремонта.

Об этом гласят данные тендерных документов на сайте "Prozorro".

Так, ритуальная служба СКП "Киевский крематорий" объявила тендер на капремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория за 62,231,188 гривен. Также известно, все желающие могут подать предложения на ремонт до 17:00 пятницы, 3 апреля. При этом сам аукцион состоится в 13:19 понедельника, 6 марта.

Ожидается, что ремонтные работы будут завершены за полтора года.

Скриншот: Тендер Киевского крематория на капитальный ремонт в ProZorro

Отметим, что в Италии, где сейчас находится очаг распространения коронавирусной инфекции в Европе, крематории уже не справляются с количеством умерших от Covid-19 людей. Так, итальянские власти приняли решение вывезти тела за пределы городов.

Ранее мы писали, что по словам замминистра здравоохранения Украины, в стране коронавирусом могут заболеть миллионы человек.