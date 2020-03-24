Проведение летних Олимпийских Игр, которые должны были начаться в японском Токио 24 июля 2020 года, из-за пандемии коронавируса перенесено на 2021 год.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Уточняется, что японский премьер обратился с предложением о переносе Олимпиады к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его.

По словам губернатора Токио Коикэ Юрико, название летней Олимпиады, несмотря на перенос, останется прежним - "Токио 2020".

Напомним, на днях стало известно, что из-за пандемии коронавируса от участия в летних Олимпийских играх 2020 отказалась Канада. Следом за ней такое же решение приняла и Австралия.

Ранее с просьбой о переносе Олимпийских игр 2020 в МОК обратились спортивные чиновники Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции.

А между тем, 20 марта в Японию в спецконтейнерах уже прибыл Олимпийский огонь.