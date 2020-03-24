В аннексированном Крыму во вторник, 24 марта, заявили о подтверждении шести новых случаев коронавируса. С учетом пациента, у которого Covid-19 обнаружили 21 марта, официально на полуострове инфицированы семь человек.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, по словам т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова, на полуострове подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, все они завозные.

При этом четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два пациента с Covid-19 прибыли из Литвы и Бельгии.

Напомним, ранее аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая. В свою очередь Кабмин разрешил пересекать границу с Крымом только с разрешения Госпогранслужбы.

Также мы писали, что из-за коронавируса в Крыму пригрозили уголовной ответственностью тем, кто был за границей по украинскому паспорту и скрывает это.