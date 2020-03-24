Германия пообещала помочь эвакуировать украинцев из самых отдаленных точек Земли
Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира на немецких самолетах. Прежде всего, речь идет о Латинской Америке.
Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного с немецким коллегой Хайко Маасом заявления для прессы после виртуального визита.
"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу о том, чтобы немецкие самолеты забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой", - заявил глава МИД.
По словам Кулебы, прежде всего, речь идет о Латинской Америке. Во время разговора министры обсудили алгоритм работы по эвакуации.
Напомним, что Польша займется эвакуацией украинцев из Латинской Америки, Южной Азии и Африки.
Также мы писали о том, что Венгрия и Польша дали добро на транзитные коридоры для возвращения украинцев домой.