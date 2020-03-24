Президент России Владимир Путин прибыл в московскую больницу в поселке Коммунарка, где находятся на лечении заболевшие коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Визиту Путина в больницу предшествовало прошедшее в Ново-Огарево совещание по вопросам здравоохранения, на котором рассматривалась ситуация с коронавирусом. После того, как президент выслушал доклады, он принял решение отправиться в больницу в Коммунарке, чтобы лично оценить полоржение дел.

Также российские СМИ пишут, что Владимир Путин в Коммунарке с вертолета осмотрит строительство новой больницы для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне количество зараженных коронавирусом в России выросло до 438 человек.

Также мы сообщали, что мэр Москвы обязал стариков и хронически больных людей не выходить из дому до середины апреля.