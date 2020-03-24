После того, как ранее Минздрав проанонсировал привлечение студентов-медиков к борьбе против коронавируса в Украине, главный санврач Ляшко рассказал, чем будут заниматься молодые специалисты во время пандемии.

Об этом во вторник, 24 марта, заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

По словам чиновника, ведомство уже обратилось к органам здравоохранения при областных государственных организациях и руководству медицинских ВУЗов по этому вопросу. В будщем планируется отработать механизмы привлечения студентов, а также врачей-интернов к борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас мы отрабатываем алгоритмы создания мобильных бригад, которые должны пойти на поддержку помощи семейным врачам. Поскольку семейных врачей, возможно, будет не хватать, чтобы первыми выезжать на вызовы к больным на дому. Именно здесь потребуются студенты медики, могут приехать, оценить состояние тяжести течения болезни", - отметил Ляшко.

Ляшко заверил, что Минздрав готов "научить студентов-медиков проводить экспресс-тесты, чтобы можно было производить сортировку больных уже на месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы".

"Поскольку мы понимаем, что привлечение бригад экстренной медицинской помощи для проведения тестирования и всех выездов, мы можем потерять бригады скорой помощи для вызовов на другие ургентные случаи, такие как инсульты, инфаркты, где скорость оказания медицинской помощи считается в секундах", - резюмировал чиновник.

Видео: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины - с 13:00

Вчера редакция "Страны" получила письмо студента-медика, который опасается, что государство не обеспечит его и других молодых врачей средствами защиты от коронавируса, если их привлекут лечить пациентов с Covid-19.

Также сегодня Ляшко заявил, что коронавирусом в Украине могут заболеть миллионы человек.