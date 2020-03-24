Священник в Тернопольской области, который заразился коронавирусом, проводил службы и похороны. При этом он контактировал примерно с 500 гражданами.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Gordonua.com.

Как сообщается, священнослужителя зовут Олег Винников или Винницкий. Он был госпитализирован и сейчас находится в реанимации. "Мы посчитали в полиции, что он за неделю контактировал примерно с 500 человек. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", — сообщил Геращенко и призвал всех, кто общался со священником, позвонить врачам.

По его словам, священник не знал, что болен, когда контактировал с людьми. Однако Геращенко отметил необходимость остановить граждан, которые относятся к ситуации с коронавирусом несерьезно. "Ведь карантин был введен, и мы просили священнослужителей остановить обряды и массовое общение с людьми", — подчеркнул Геращенко.

По данным на утро 24 марта, в Тернопольской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Оба пациента находились на похоронах в одном населенном пункте. Всего в Украине заразились 99 человек, трое из них погибли. В стране до 3 апреля действует карантин.