Антисептик для рук - дефицитный товар в Украине. Его днем с огнем не найти в аптеках, а ингредиенты для него (спирт и глицерин) - на вес золота.

"Страна" собрала несколько пошаговых рецептов, которые позволят обойтись без фирменного дорогостоящего дизенфектора и самостоятельно создать его в домашних условиях.

Ингредиенты для такого Hand-made средства - самые разнообразные, всегда можно найти в холодильнике или домашней аптечке что-то подходящее.

Для чего нужен антисептик

Антисептик снижает риск заражения коронавирусом, если обрабатывать средством руки и поверхности. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал украинцам, как правильно использовать санитайзер для рук.

"Не нужно разбрызгивать его по рукам. Нужно выдавить и брызнуть 2-3 милиграмма антисептика в одну ладонь, а потом на протяжении 30 секунд втирать. Таким образом, не будет растрачиваться ценный ресурс и руки будут правильно обработаны. После этого уже при необходимости можно касаться руками лица и глаз", - рассказал Ляшко.

Простые рецепты санитайзера

1. Антисептик от ВОЗ

Есть рецептура антисептика, утвержденная специалистами ВОЗ.

Из расчета на 100 мл. раствора необходимо смешать:

перекись водорода 3% - 4 мл,

глицерин 98% - 14,5 мл,

83 мл этанола 96% (или 75 мл изопропилового спирта 99,8%),

до отметки в 100 мл. добавить дистиллированную воду.

2. Спрей-антисептик от доктора Комаровского

Ингредиенты:

спирт - 240 мл,

перекись 3% - 15 мл,

глицерин - 5 мл,

вода - 60 мл.

Компоненты нужно соединить с помощью шприца, добавить в любой флакон-пшикалку и можно использовать.

3. Спрей на спиртовой основе

Ингредиенты:

80 мл этилового спирта,

4 мл перекиси водорода 3%,

2 мл глицерина,

20 мл кипяченой охлажденной воды.

Все ингредиенты смешиваем, наливаем в бутылочку с дозатором и взбалтываем. Спирт и перекись - отличные дезинфекторы, а глицерин сохранит руки от сухости.

4. Спрей-антисептик с алоэ вера

Ингредиенты:

70% изопропилового спирта,

гель алоэ вера,

масло чайного дерева.

Смешиваем в равных пропорциях гель и спирт, добавляем 2-3 капли масла и взбалтываем состав около минуты. Флакончик для антисептика можно использовать из-под перекиси или другого препарата с распрыскивателем.

Ингредиенты:

50 мл настойки календулы,

1 ст.л. геля алоэ вера,

5 капель эфирного масла (апельсин, чайное дерево, эвкалипт, грейпфрут).

5. Антисептик на основе водки

Ингредиенты:

водка (содержание спирта 30-40%) - 350 мл,

перекись водорода 3% - 15 мл (столовая ложка),

глицерин (или алоэ вера) - 5 мл (чайная ложка).

После смешивания ингредиентов нужно дать раствору настояться в течение 72 часов. Флакон с антисептиком лучше пометить специальной наклейкой.

6. Антисептик с календулой

Ингредиенты:

50 мл. воды (желательно дистиллированной),

50 мл. настойки календулы (или эхинацеи, ромашки, прополиса, боярышника, женьшеня, пустырника - с содержанием 70% этанола),

30 мл геля алоэ вера (или глицерина, геля для рук или геля для лица);

5 капель эфирного масла лимона.

7. Хлоргексидин - независимый антисептик.

Один из популярных вопросов украинцев: можно ли в качестве антисептика использовать "Хлоргексидин"? Отвечаем: "Хлоргексидин" - это и есть самый настоящий антисептик, только профессиональный. Наверняка в фильмах и сериалах про врачей вы видели, как медики, заходя в операционную, всегда обрабатывают руки какой-то жидкостью - как раз "Хлоргексидином". Ним же дезинфицируется весь хирургический инструментарий.

Если есть возможность приобрести эту жидкость в аптеке, то покупайте и используйте. "Хлоргексидином" также можно обрабатывать лицо, нанося на ватный тампон. Он не так сушит и обжигает лицо, как борный спирт. Ним можно протирать таким же способом клавиатуру, экран мобильного телефона и другие поверхности.

"Хлоргексидин" всегда нужно иметь в домашней аптечке. Он хорошо подходит для обработки ран, царапин и других повреждений.

От частого мытья кожа рук сохнет. Что делать?

На онлайн-площадках стоимость антисептиков зашкаливает: от 60 до 600 гривен за литровый антисептик. Медики призывают не готовить дезинфекторы в домашних условиях и не выручать спекулянтов, покупая их втридорога. Специалисты отметили, что обычное мытье рук более эффективно, чем спиртовые дезинфицирующие средства. Но и тут есть свои правила - мыть руки и обрабатывать их антисептиком желательно не чаще одного раза за 15 минут, чтобы кожа не начала трескаться.

Доктор Комаровский советует, как правильно бороться с сухостью рук: вечером перед сном нужно опускать руки в теплую воду на несколько минут. Затем доставать и обмакивать полотенцем (не вытирать насухо, а именно обмакивать). Затем необходимо наносить побольше увлажняющего крема - любого, которым вы привыкли пользоваться. Если есть возможность, то протирать руки увлажняющим кремом таким же способом можно хоть после каждого мытья.

А для обработки пола, дезинфекции посуды инфекционного больного и обработки подстилок животных можно использовать белизну (разбавленную в пропорции 60-100 мл белизны на 1 литр воды).