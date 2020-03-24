Антисептик для рук - дефицитный товар в Украине. Его днем с огнем не найти в аптеках, а ингредиенты для него (спирт и глицерин) - на вес золота.
"Страна" собрала несколько пошаговых рецептов, которые позволят обойтись без фирменного дорогостоящего дизенфектора и самостоятельно создать его в домашних условиях.
Ингредиенты для такого Hand-made средства - самые разнообразные, всегда можно найти в холодильнике или домашней аптечке что-то подходящее.
Для чего нужен антисептик
Антисептик снижает риск заражения коронавирусом, если обрабатывать средством руки и поверхности. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал украинцам, как правильно использовать санитайзер для рук.
"Не нужно разбрызгивать его по рукам. Нужно выдавить и брызнуть 2-3 милиграмма антисептика в одну ладонь, а потом на протяжении 30 секунд втирать. Таким образом, не будет растрачиваться ценный ресурс и руки будут правильно обработаны. После этого уже при необходимости можно касаться руками лица и глаз", - рассказал Ляшко.
Простые рецепты санитайзера
1. Антисептик от ВОЗ
Есть рецептура антисептика, утвержденная специалистами ВОЗ.
Из расчета на 100 мл. раствора необходимо смешать:
- перекись водорода 3% - 4 мл,
- глицерин 98% - 14,5 мл,
- 83 мл этанола 96% (или 75 мл изопропилового спирта 99,8%),
- до отметки в 100 мл. добавить дистиллированную воду.
2. Спрей-антисептик от доктора Комаровского
Ингредиенты:
- спирт - 240 мл,
- перекись 3% - 15 мл,
- глицерин - 5 мл,
- вода - 60 мл.
Компоненты нужно соединить с помощью шприца, добавить в любой флакон-пшикалку и можно использовать.
3. Спрей на спиртовой основе
Ингредиенты:
- 80 мл этилового спирта,
- 4 мл перекиси водорода 3%,
- 2 мл глицерина,
- 20 мл кипяченой охлажденной воды.
Все ингредиенты смешиваем, наливаем в бутылочку с дозатором и взбалтываем. Спирт и перекись - отличные дезинфекторы, а глицерин сохранит руки от сухости.
4. Спрей-антисептик с алоэ вера
Ингредиенты:
- 70% изопропилового спирта,
- гель алоэ вера,
- масло чайного дерева.
Смешиваем в равных пропорциях гель и спирт, добавляем 2-3 капли масла и взбалтываем состав около минуты. Флакончик для антисептика можно использовать из-под перекиси или другого препарата с распрыскивателем.
Ингредиенты:
- 50 мл настойки календулы,
- 1 ст.л. геля алоэ вера,
- 5 капель эфирного масла (апельсин, чайное дерево, эвкалипт, грейпфрут).
5. Антисептик на основе водки
Ингредиенты:
- водка (содержание спирта 30-40%) - 350 мл,
- перекись водорода 3% - 15 мл (столовая ложка),
- глицерин (или алоэ вера) - 5 мл (чайная ложка).
После смешивания ингредиентов нужно дать раствору настояться в течение 72 часов. Флакон с антисептиком лучше пометить специальной наклейкой.
6. Антисептик с календулой
Ингредиенты:
- 50 мл. воды (желательно дистиллированной),
- 50 мл. настойки календулы (или эхинацеи, ромашки, прополиса, боярышника, женьшеня, пустырника - с содержанием 70% этанола),
- 30 мл геля алоэ вера (или глицерина, геля для рук или геля для лица);
- 5 капель эфирного масла лимона.
7. Хлоргексидин - независимый антисептик.
Один из популярных вопросов украинцев: можно ли в качестве антисептика использовать "Хлоргексидин"? Отвечаем: "Хлоргексидин" - это и есть самый настоящий антисептик, только профессиональный. Наверняка в фильмах и сериалах про врачей вы видели, как медики, заходя в операционную, всегда обрабатывают руки какой-то жидкостью - как раз "Хлоргексидином". Ним же дезинфицируется весь хирургический инструментарий.
Если есть возможность приобрести эту жидкость в аптеке, то покупайте и используйте. "Хлоргексидином" также можно обрабатывать лицо, нанося на ватный тампон. Он не так сушит и обжигает лицо, как борный спирт. Ним можно протирать таким же способом клавиатуру, экран мобильного телефона и другие поверхности.
"Хлоргексидин" всегда нужно иметь в домашней аптечке. Он хорошо подходит для обработки ран, царапин и других повреждений.
От частого мытья кожа рук сохнет. Что делать?
На онлайн-площадках стоимость антисептиков зашкаливает: от 60 до 600 гривен за литровый антисептик. Медики призывают не готовить дезинфекторы в домашних условиях и не выручать спекулянтов, покупая их втридорога. Специалисты отметили, что обычное мытье рук более эффективно, чем спиртовые дезинфицирующие средства. Но и тут есть свои правила - мыть руки и обрабатывать их антисептиком желательно не чаще одного раза за 15 минут, чтобы кожа не начала трескаться.
Доктор Комаровский советует, как правильно бороться с сухостью рук: вечером перед сном нужно опускать руки в теплую воду на несколько минут. Затем доставать и обмакивать полотенцем (не вытирать насухо, а именно обмакивать). Затем необходимо наносить побольше увлажняющего крема - любого, которым вы привыкли пользоваться. Если есть возможность, то протирать руки увлажняющим кремом таким же способом можно хоть после каждого мытья.
А для обработки пола, дезинфекции посуды инфекционного больного и обработки подстилок животных можно использовать белизну (разбавленную в пропорции 60-100 мл белизны на 1 литр воды).