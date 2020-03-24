39-летняя американская актриса Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Остров проклятых") в разгар карантина вышла замуж, ведь пандемия коронавируса не повод откладывать вступление брак. Ее избранником стал 43-летний режиссер Томас Кайл, с которым она познакомилась во время съемок мини-сериала "Фосси/Вердон". Сначала голливудские папарацци заметили у Мишель помолвочное кольцо, а позже инсайдеры, приближенные к актрисе, сообщили таблоиду US Weekly, что пара официально оформила свои отношения.

Мишель Уильмс и Томас Кайл, фото: usmagazine.com

О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года, вскоре выяснилось, что Уильямс беременна.

Для нее будущий ребенок станет вторым - она уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду от актера Хита Леджера. Для Кайла новорожденный будет первенцем.

А вот другая голливудская пара отложила свою свадьбу из-за коронавируса. Беременная американская певица Кэти Перри и ее парень актер Орландо Блум перенесли торжество. Они планировали пожениться в июле этого года в Японии. Напомним, что и для актера, для певицы - это будет второй брак. Первым мужем певицы был комик Рассел Брэнд). Орландо и Кэти начали встречаться в 2016 году и через три года решились пожениться.