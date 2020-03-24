В Минздраве не исключают применение силовых методов влияния на украинцев в случае, если граждане не будут сознательно относиться к самоизоляции.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня Национальная полиция увеличила количество патрулей, которые будут осуществлять и выборочные проверки условий самоизоляции. Но мы должны сами сознательно относиться к условиям самоизоляции. Не нужно ждать, что полиция будет разгонять палками домой. Хотя жесткие мероприятия, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно принять", - сказал Ляшко.

По его словам, люди зачастую легкомысленно относятся к опасности распространения коронавируса, об этом говорит опыт западных стран.

"Потому что практика США, Испании, Италии показывает: люди почему-то думают, что коронавирусная инфекция пройдет мимо. К сожалению, люди не видят статистику летальных случаев в других странах. Легкомысленно относиться не надо. Но Украина делает на шаг вперед на предмет распространения. И, даст Бог, карантинные меры более спокойно дадут пройти вспышку инфекции", - заявил заместитель главы Минздрава.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України. Про ужесточение мер - с 08:10

Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине 24 марта в связи с коронавирусом в режиме онлайн: число заболевших подбирается к 100.