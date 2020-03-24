В Украине распространение коронавируса может ограничиться и двумя тысячами людей, а могут заболеть и миллионы. Дать прогноз достаточно сложно. Все будет зависеть от того, как в стране соблюдаются меры безопасности. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть оптимистические и пессимистические расчеты, сколько украинцев могут заболеть коронавирусом. Может быть и две тысяч человек, и миллионы, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем соблюдать профилактические меры. В КНР прогнозировали болезнь на десятки миллионов людей, но жесткие карантинные меры возволили остановиться на 80 тысячах", - заявил Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине уже почти сотня случаев заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, что Кличко закроет въезд и выезд из Киева в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.