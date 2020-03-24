Замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, который ежедневно дает брифинге о борьбе с коронавирусом, показал украинцам, как правильно обрабатывать руки антисептиком и дистанциироваться от рядом находящихся людей.

Несколько советов по предотвращению заражения коронавирусом Ляшко дал во время брифинга во вторник, 24 марта.

Так, по словам чиновника, простое разбрыгивание антисептика по рукам - неэффективная трата ресурса, ценного для медиков и простых украинцев в это сложное время. После этого Ляшко лично продемонстрировал, как пользоваться антисептической жидкостью.

"Нужно выдадить и брызнуть 2-3 милиграмма антисептика в одну ладонь, а потом на протяжении 30 секунд втирать. Таким образом не будет растрачиваться ценный ресурс и руки будут правильно обработаны. После этого уже при необходимости можно касаться руками лица и глаз", - отметил замминистра.

Также Ляшко напомнил, что важно соблюдать дистанцию полтора метра от другого человека и показал это вместе со специалистом, которая осуществляет сурдоперевод его выступления.

Видео: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины - с 03:00

Ранее мы писали, что известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что должно быть в аптечке каждого человека во время разгула коронавируса в стране.

Стоит отметить, что количество украинцев, заразившихся коронавирусной инфекцией Covid-19, почти достигло 100 человек.