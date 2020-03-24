В Украине в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть около четырехсот аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще около трех с половиной тысяч ИВЛ установлены в отделениях реанимации. Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, отделения реанимации в перспективе могут быть перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусом.

"Есть еще значительное количество ИВЛ, которые находятся в операционных. Они тоже могут быть использованы. Много частных учреждений, которые ранее не подавали статистику, сейчас выделяют боксы, комнаты для потенциальных больных", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине выявлена уже почти сотня случаев заболевания коронавирусом.

Также "Страна" писала о том, что в Украине уже три производителя создали свои тест-системы на выявление коронавируса.