Экс-губернатора Харьковской области Юлию Светличную, которая на довыборах в Раду 15 марта с большим отрывом обошла своих конкурентов, официально признали избранной народным депутатом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"В соответствии со статьей 99 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" на основании протокола окружной избирательной комиссии... комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе №179... Итак, народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна", - сказано в сообщении.

По информации ЦИК, за Светличную, которая шла на выборы как самовыдвиженец, проголосовало 77,55% избирателей, которые приняли участие в голосовании, это 30 194 человека.

Отметим, что одномандатный избирательный округ №179 включает город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Скриншот: Facebook/ Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Напомним, что довыборы в Раду на округе №179 в Харьковской области назначили после того, как избранный по нему Алексей Кучер стал главой Харьковской ОГА.

Любопытно, что прошлым летом избранный по этому округу Кучер представлял партию "Слуга народа". Однако на довыборах кандидат от этой политсилы Виктория Алексейчук снялась с выборов, так как, по данным опросов, разгромно проигрывала Светличной. А так как проигрыш в Харьковской области кандидата от партии президента стал бы политическим позором, то "слуги" решили просто в выборах не участвовать.