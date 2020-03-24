На территории Киева обустроено семь баз в медучреждениях, которые готовы принимать инфицированных коронавирусом Covid-19 киевлян.

Об этом заявил Виталий Кличко во время онлайн-брифинга во вторник.

"Сегодня всех, у кого есть подозрение или подтвержденный диагноз коронавирус, принимает Александровская больница. Там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь. Но она – одна из семи определенных лечебных баз. Кроме Александровской в городе обустроено еще шесть баз в больницах и медицинских центрах", - отметил Кличко.

Это инфекционные отделения в таких заведениях: Киевской городской больнице № 4, клинической больнице № 9, городской детской больнице № 1, городской детской инфекционной больнице, в родильных домах № 3 и № 5.

Всего развернуто 482 кровати. Из них для взрослых – 237 коек, для детей – 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов.

В Киеве готовы предоставить дополнительно 7 тысяч коек в больницах на случай осложнения эпидемии.

"Реанимационные койки инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфекционных средств, необходимых для оказания медицинской помощи. А на случай осложнения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. И мы готовы развернуть дополнительно 7 тысяч коек", - заявил Кличко.

Видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація. Смотреть с 11:00

Напомним, что Кличко заявил о 28 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса Covid-19 в столице. По данным Минздрава, в Киеве заболело 29 человек.

Как сообщалось, Кличко закроет въезд и выезд из Киева в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.