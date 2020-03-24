Глава подразделения "Нафтогаза" Андрей Фаворов, вопреки заявлению его отца, не болен коронавирусом.

Об этом во вторник, 24 марта, сообщила пресс-служба компании.

Так, директор дивизиона Интегрированный газовый бизнес прошел тест на коронавирусную инфекцию Covid-19, который показал отрицательный результат. Вирус не был обнаружен и у его супруги.

"И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Представители компании отметили, что 90% сотрудников центрального офиса на данный момент работают удаленно.

Скриншот: Нафтогаз Украины в Фейсбук

Напомним, что впервые о возможном коронавирусе у топ-менеджера "Нафтогаза" рассказал его отец Михаил Фаворов. Он утверждал, что у главы подразделения компании повышенная температура и сухой кашель.

Тем временем количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине подбирается к сотне. На данный момент 97 украинцев лечатся от этой инфекции.