Власти соседней Молдовы принимают экстренные меры против распространения у себя смертельного коронавируса Covid-19. Со среды, 25 марта в Молдове будет полностью запрещено появление в общественных местах. Для контроля и охраны порядка на улицы выйдут военные.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, как передает Newsmaker.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе необходимо в помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

По его словам, с 1 апреля пожилым людям будут доставлять домой пенсии и социальные пособия.

"Пожилым людям запрещено находиться в общественных местах. За исключением того, если им нужно на работу, пройти срочное медицинское обследование или купить продукты. Мы предоставим им все, что нужно, только чтобы в этот период они оставались дома", - сказал премьер.

Ион Кику так же заявил, что отныне на молдавских АЗС запрещено продавать еду, чтобы избежать большого скопления людей.

"Большинство станций АЗС предоставляют услуги общественного питания. Это запрещено. Предотвращение массового скопления людей - лучший способ остановить распространение вируса", - пояснил премьер.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Молдове было зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло у наших западных соседей до 109 человек, из них двое выздоровели, один умер.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко закроет въезд и выезд из Киева в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.