После перехода на рекомендованную во время пандемии коронавируса удаленную работу из дома офисные сотрудники начинают в среднем работать на 2 часа дольше, чем на той же работе в офисе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование компании NordVPN.

По данным исследователей, в Соединенных Штатах сотрудники в среднем прибавили к своему обычному рабочему дню по 3 часа, увеличив рабочее время почти на 40%.

При этом в европейских странах (Великобритании, Франции и Испании), а также в Канаде, рабочий день продолжился в среднем на 2 часа - многие начинают работу раньше, чем обычно.

По данным компании NordVPN, более раннее начало рабочего дня может быть связаон с отсутствием необходимости добираться до офиса.

"Когда ограничения будут сняты, я думаю, многие компании станут гораздо более лояльными к работе из дома", - отметил эксперт по цифровой конфиденциальности NordVPN Teams Даниэль Маркуссон.

Ранее "Страна" писала о том, что почти четверть населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что Трамп выступил за прекращение карантина ради спасения экономики.