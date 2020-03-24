85-летний Джорджио Армани, итальянский модельер и предприниматель (основатель компании Armani) выкупил по одной полосе в 60 местных газетах, чтобы выразить благодарность всем медработникам, которые борются со вспышкой коронавируса.

Среди них главные итальянские издания: Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Sole 24 Ore, сообщает WWD.

"Так трогательно видеть, как вы вовлечены в свою работу и сколько усилий вы прикладываете, несмотря на все трудности, - теперь о ваших стараниях знает весь мир. Я думаю, мое сопереживание вызвано тем, что, когда я был молод и искал свой путь, я хотел стать врачом, - заявил дизайнер и один из богатейших людей Италии. - Все работники Giorgio Armani поддерживают вас и мысленно с вами - с теми, кто носит пациентов на носилках, и медсестрами, с семейными врачами и всеми профильными специалистами. Я лично мысленно с вами".

Джорджио Армани в финале шоу Giorgio Armani осень-зима 2020/2021, фото: vogue.ua

Ранее Джорджио пожертвовал €1 250 000 на борьбу с коронавирусом четырем больницам и национальному агентству гражданской защиты Италии. Также в первые дни распространения вируса в Ломбардии Армани принял жесткие меры и провел показ коллекции осень-зима 20/21 без гостей.

Мы уже сообщали, что модная империя Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Uterqüe и Oysho) объявила о помощи в дистрибуции масок. Компания изначально передала 10 000 защитных масок для лица, а к концу прошлой недели - еще 300 000. Сосредоточить свое внимание именно на средствах гигиены компания решила после заявлений Министерства здравоохранения Испании, которое назвало именно маски главным расходным материалом наряду с перчатками, бахилами, защитными очками и кепками.

На данный момент в Украине уже почти сотня случаев заражения коронавирусом. В Киеве могут быть ужесточены ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае ухудшения ситуации с вирусом, столицу закроют на въезд и выезд.