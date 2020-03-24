В Украине по состоянию на середину дня вторника, 24 марта, зафиксировано уже 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 24 марта.

"За прошлые сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной болезни. Из них 10 - в Киевской области, один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном - люди, которые были в контакте со случаями прошлыми. То есть динамика увеличивается", - сказал Ляшко.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, что происходит в связи с пандемией коронавируса в мире и Украине 24 марта.

Также мы писали, что уже днем 24 марта в Житомире выявили два новых случая коронавируса. Если они лабораторно подтвердятся, то общее число пациентов с Covid-19 составит 99.