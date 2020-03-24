Во вторник, 24 марта, в Житомире зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. Всего в городе трое людей инфицированы Covid-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Он уточнил, что по состоянию на 12:50 в Житомире экспресс-тест подтвердил диагноз Covid-19 у двоих пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией.

"Ждем лабораторного подтверждения. За границу женщины не ездили. То есть, всего в Житомире трое больных коронавирусом (включая первого пациента)", - написал Сухомлин.

Скриншот: Facebook/ Сергій Сухомлин

По официальной информации Минздрава, утром 24 марта в Украине лабораторно были подтверждены 84 случая заболевания коронавирусом. Из них два - в Житомирской области (один летальный).

Уже после обнародования этих данных глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук заявил еще о 13 новых случаях заражения коронавирусом в области.