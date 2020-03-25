В больницы "ДНР" доставлены более 70 человек с подозрением на коронавирус. При этом в "республике" пока нет официально зафиксированных случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брифинг "министра здравоохранения ДНР" Ольги Долгошапко.

"На сегодня в "ДНР" нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения находится 71 человек, из них четверо детей… У половины из них уже был взяты тесты и мы получили отрицательный результат", - отметила Долгошапко.

По ее словам, еще 247 человек находятся на самоизоляции на дому.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине уже три производителя создали свои тест-системы на выявление коронавируса.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе 38 инфицированных.