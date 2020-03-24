Проект с признаками финансовой пирамиды "B2B Jewelry" уходит на карантин, заморозив выплаты кешбэков и вывод средств. Такое решение было принято в связи с введением ограничительных мер в Украине из-за распространения коронавируса.

Об этом в видеообращении к инвесторам заявил основатель проекта Николай Гонта.

"Связаны руки у основной продающей машины проекта - сети магазинов, а значит одно звено цепи парализовано, а в таком случае формат B2B отношений невозможен. Второе, что нужно понимать - это опасность нарушения баланса покупок/продаж и влияние этого на кассу проекта. Если приток денежных средств будет ограничен, а выплаты кэшбэка происходить в полном объеме, то это несоответствие бизнес-стратегии проекта приведет к полной просадке кассы", - заявил Гонта.

По его словам, у участников проекта будет возможность "отоварить" (поменять на ювелирные украшения - Ред.) свои сертификаты в онлайн-кабинете "в ближайшее время", добавив, что сам лично "никакого отоваривания делать не будет", потому что у него "есть доверие к проекту".

Также в обращении отмечается, что руководство проекта пыталось найти выход из ситуации и пришло к выводу, что перевести всех участников в онлайн "будет крайне проблематично по нескольким причинам: невозможность молниеносной перестройки технической базы (личного кабинета) и отсутствие компьютерной грамотности у многих партнеров проекта, в основном это люди пенсионного возраста".

Кроме того, Гонта пообещал, что как только карантин закончится, все магазины сети снова откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Глава проекта также отметил, что тоже очень огорчен ситуацией, поскольку у компании было много планов, включая выход на европейский рынок, запуск электронной валюты и развитие сети аптек.

Видео: YouTube/Бизнес-проект B2B Jewelry Official

Отметим, что официально проект "B2B Jewelry", который стал очень популярным в Украине, особенно среди доверчивых пенсионеров, позиционирует себя как сеть по продаже ювелирных изделий с бонусной программой. У B2B очень необычные ювелирные салоны. В них клиентам доплачивают за покупки: кэшбек (возврат средств) составляет больше цены изделия. Но главный товар в магазинах сети – не украшения из драгметаллов, а сертификаты, обеспеченные золотом или серебром.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

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