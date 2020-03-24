В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет сухо и солнечно, такую погоду определит антициклон Юрген. Правда, ночью в стране все равно ожидаются морозы - местами до -7 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по данным синоптика, антициклон Юрген в ближайшие дни будет определять сухую и преимущественно солнечную погоду в Украине. Плотные облака и осадки будут обходить страну стороной.

"Как показывают прогностические метеокарты, облачно и сыро будет на северо-западе Европы, в Великобритании, и то не всей, Швеции, Норвегии, вокруг и вблизи Туниса, на Балканах. Малоактивный атмосферный фронт немного заденет нашу южную часть, однако максимум - увеличением облачности, о каких-то существенные осадках речи не идет", - написала Диденко.

По прогнозам синоптика, в среду, 25 марта, в Украине повсеместно установится сухая погода. Ветер ожидается северо-восточный, но в большинстве регионов умеренный, в южной части страны порывы могут быть штормовыми. Диденко отметила, что температура воздуха ближайшей ночью составит -1...-7 градусов, 25 марта днем станет немного теплее, +3...+8, на юге до +11 градусов.

Также Наталья Диденко написала, что в Киеве 25 марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом, где-то в пределах -3 градусов, днем ​​потеплеет до +6 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха пойдет вверх, и на выходных она достигнет +11...+17 градусов. Солнце останется с нами", - добавила синоптик.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, что сегодня, 24 марта, в Украине солнечно, но ветрено. В стране из-за этого даже объявили "желтый" уровень опасности.