"Укрпочта" в период с 24 марта и до окончания карантина будет бесплатно доставлять в больницы посылки со средствами индивидуальной защиты для врачей и их пациентов. Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Внимание всем, особенно, благотворительным фондам и волонтерам, координирующим помощь медикам. Сегодня мы хотим помочь тем, чей риск не измеряется группами - это врачи. Я сам вырос в семье врачей, поэтому для меня это личное. "Укрпошта" запускает бесплатную доставку до больниц (список будет) масок, халатов, перчаток и т.д.", - написал Смелянский.

По его словам, посылку можно отправить с любого отделения почты или вызвав курьера.

"Пожалуйста, только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для лікарні". В областные центры - до 30 кг, в райцентры - до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько", - добавил Смелянский.

Фото: facebook.com



Ранее "Страна" писала о том, что "Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай.

Также мы сообщали, что "Новая почта" до окончания карантина будет бесплатно хранить посылки клиентов.