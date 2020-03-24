Взлетевшими на фоне карантина ценами на продукты в Киеве должен заниматься Антимопольный комитет.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 24 марта.

По словам главы города, жители Киева, в панике от ситуации с коронавирусом, принялись запасаться продуктами питания, а некоторые сети супермаркетов пользуются этим, взвинтив цены.

"Как местные власти мы не можем влиять на ценообразование. Поэтому я обращаюсь с этим вопросом к Антимонопольному комитету", - отметил Кличко

Видео: YouTube/ КГГА

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 24 марта, в Киеве 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Всего в Украине инфицированы 84 человека.

Ранее мы писали, что недавно в столичных супермаркетах были замечены очереди за продуктами, бытовой химией и туалетной бумагой.