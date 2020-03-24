Из Украины, несмотря на запрет, пытались вывезти в Израиль 21 тысячу медицинских масок. Прокуратура проводит досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, стоимость медицинских масок, которые пытались вывезти работники одного из частных предприятий, превышает 1 миллион гривен. На груз наложили арест.

"Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 марта в Украине запретили экспорт медицинских масок и других противоэпидемических товаров.

Также мы писали, что против экс-премьера Гончарука возбудили дело из-за игнорирования письма СНБО о запрете экспорта масок. Его правительство подозревают в халатности, потому что оно не ввело запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.