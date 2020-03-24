Глава Киева Виталий Кличко призвал Министерство внутренних дел усилить контроль над соблюдением ограничительных мер жителями столицы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, 24 марта.

"Я хочу призвать МВД усилить контроль над тем, как киевляне соблюдают ограничительные меры. Также призываю людей соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости",- сказал он.

Видео: YouTube/Київська міська державна адміністрація. Слова о МВД с 2:34

Напомним, по словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, МВД начнет проверки, как украинцы соблюдают карантин, через мобильных операторов.

Также мы писали, что в Министерстве внутренних дел хотят ввести гигантские штрафы и уголовную ответственность за нарушение карантина.