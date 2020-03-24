Киевские власти пока не рассчитывают, что учебный процесс в образовательных учереждениях столицы возобновится в ближайшее время.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, на вопрос о том, будет ли продолжен карантин в киевских школах и перенесут ли занятия на лето, Кличко ответил: "Пока рано говорить о возобновлении учебного процесса. Борьба только начинается".

При этом мэр столицы отметил, что власти продолжат делать все возможное, чтобы обеспечить школьникам и студентам возможность обучаться дистанционно.

Видео: YouTube/ КГГА

Напомним, что с 12 марта в Киеве на карантин закрылись школы и ВУЗы. Такая мера была предпринята в рамках борьбы с Covid-19. Власти столицы также пригрозили уголовной ответственностью руководствам тех образовательных учереждений, которые не выполняют постановление о прекращении работы.

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