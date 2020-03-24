В Украине три производителя могут выпускать отечественные тест-системы ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции (метод полимеразной цепной реакции).

Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, три производителя на сегодня зарегистрированы, а продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины.

"В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, 23 марта из Китая в Украину доставили два вида тестов для диагностики коронавируса: для ПЦР- и экспресс-диагностики. Известно, что тестов второго вида было 250 тысяч.

Также мы писали, что, по словам главы Минздрава Ильи Емца, тестов на коронавирус в Украине не хватает даже с учетом китайских, их покупку должен обеспечить бизнес.