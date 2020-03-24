Украинский врач Евгений Комаровский выпустил очередной блог, в котором ответил на самые популярные вопросы украинцев о коронавирусе, которые к нему поступают.

Чаще всего украинцев интересовало, что нужно принимать для профилактики и лечения коронавируса, а также что должно быть в аптечке каждого сейчас.

"Я бы с удовольствием вам сказал: принимайте Фуфломицин или Фуфлоферон, и это противовирусное работает. Но я не могу не так сказать", - ответил на первый вопрос доктор Комаровский.

"Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса... Тогда было нечего терять, пробовали всё и что-то помогло", - говорит доктор. Но, по словам Комаровского, это не означает, что это же лекарство поможет всем.

Комаровский утверждает: чтобы говорить о том, что какой-то препарат реально эффективен, надо, чтобы сто человек в критическом состоянии принимали одно лекарство, а другие сто человек - другое, а потом сравнивать.

Украинцы спросили у Евгения Комаровского, что сейчас должно быть в аптечке у каждого. Доктор привел следующий список:

средство для пероральной гидратации (рецепт в домашних условиях приводим ниже).

жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен),

солевые растворы для промывания носа,

сосудосуживающие капли.

Как приготовить средство для пероральной регидратации:

Комаровский добавил, что никакие противовирусные для профилактики коронавируса пить не надо. А витамины в таблетках нужно употреблять, только если человек принимает недостаточно витаминов с пищей или у него диагностирован дефицит конкретного витамина.

Полную версию блога Комаровского в форме вопрос-ответ о коронавирусе приводим ниже.

Ранее стали известно, передается ли Covid-19 половым путем, можно ли кормить грудью - Комаровский ответил на 25 вопросов о коронавирусе.

Также доктор Комаровский объяснил, как гулять с ребенком во время всеобщего карантина.